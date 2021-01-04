Извън Перник: 13 неща, които вероятно не сте знаели за „Дневникът на Бриджит Джоунс“

Преди почти 20 години Бриджит Джоунс излезе на ром-ком сцената и открадна сърцата на феновете с нейните относителни борби, чар и тромавост в „Дневникът на Бриджит Джоунс“ (2001).

Ето няколко забавни факта, които вероятно не сте знаели за филма:

Филмът е базиран на книга на Хелън Филдинг.

„Когато чухме, че колоните се превръщат в книга, ние се придвижвахме агресивно, за да изкупим правата“, каза продуцентът и съпредседател на Working Title Films Ерик Фелнър пред Los Angeles Times през 2016 г. „Наистина, наистина искахме. Вярвахме в характера и историята. „

Емблематичната сцена със пожарникарския стълб почти не попадна във филма.

През 2019 г. Зелуегър казва пред InStyle, че в деня, в който са снимали сцените в пожарната, им е изтичало времето, преди да успеят да заснемат как тя се плъзга надолу по стълба в камерата.

По-късно, в деня на снимачната площадка, актрисата каза, че продължава да мисли как не са получили кадъра.

Снежните сцени в началото и в края на филма са вдъхновени от „Животът е прекрасен“.

Режисьорът основава кадрите по един от любимите си празнични филми.

„Нарязах снежните сцени от„Животът е прекрасен“. И двата филма показват възходи и падения в живота, а снегът придава приказно усещане за кино “, каза режисьорът Шарън Магуайър пред The ​​Telegraph през 2001 г.

Отнело е известно време, за да измислят правилния дизайн на коледния пуловер на Марк Дарси.

Докато правели филма, Магуайър помоли около 20 или 30 плетачи да измислят дизайнерски идеи за грозния коледен пуловер, който Марк Дарси носи, когато се запознава с Бриджит Джоунс.

„В началото нито един от дизайните не работеше. Те бяха прекрасни, но просто не бяха забавни“, каза Магуайър пред Entertainment Weekly през ноември. „Така че в крайна сметка решихме, че трябва да е лос, а не елени.“

Но Колин Фърт , който играе ролята на Марк Дарси, не бил фен на пуловера.

„Почти разкъсах джъмпера на парчета, изваждайки го между дублите – вероятно загубих около 15 килограма“, каза той пред изданието. Той добави: „Освен това никога не съм забелязал, че е лос.“

Започнал като независим филм, докато Хю Грант и Фърт не се подписали.

Когато екипът първоначално се заел да направи филма, те не са възнамерявали той да бъде съкрушителният касов хит, в който се превърна.

„Наистина щеше да бъде независим филм, но когато Хю Грант се съгласи да играе Даниел Клийвър, а Колин Фърт се съгласи да играе г-н Дарси, стана много по-комерсиална перспектива“, каза Магуайър пред Los Angeles Times през 2016 г.

Привличането на тези актьори било сбъдната мечта за Филдинг, който всъщност базира двамата герои в книгата на Фърт и Грант.

„Дневникът на Бриджит Джоунс“ не е първият път, в който Фърт играе мистър Дарси.

Колин Фърт изигра г-н Дарси в минисериала „Гордост и предразсъдъци“.

Шест години преди „Дневникът на Бриджит Джоунс“, Фърт играе г-н Дарси в минисериала на BBC от 1995 г. „Гордост и предразсъдъци“ .

Един от героите е базиран на режисьора на филма.

Филдинг и Магуайър са приятели от реалния живот, така че не е изненадващо, че режисьорът вдъхновил приятеля на Бриджит – Шазър.

„Радвам се, че съм в книгата, тъй като Шазър е много по-остроумен от мен“, каза Магуайър пред The ​​Telegraph през 2001 г.

Първоначално филмът не бил голям хит.

Екипът на продукцията се притеснявал, че няма да бъде добре приет.

Фелнър каза пред LA Times през 2016 г. , че филмът не е моментален хит.

„Имахме прожекция тук, във Великобритания, която не беше минала толкова добре и беше доста трудно в началото“, каза той пред изданието. „Следваше този предварителен преглед в Ню Йорк и аз се криех отзад, мислейки, че ще бъде катастрофа.“

Той продължи: „Но в края на краищата хората бяха въодушевени. Това се превърна от нещо, от което много се страхувахме, до голям хитов филм.“

Зелуегър прекарва три седмици в издателство в Лондон, за да се подготви за ролята.

Преди да изиграе Бриджит, Зелуегер прекарва три седмици в Picador, издателската компания на романа.

Никой не знаеше, че Зелуегър е филмова звезда под прикритие, с изключение на нейната „шефка“ Камила Елуърти и в крайна сметка беше доста добра в работата си.

В колона от 2001 г. за The Guardian Елуорти пише, че Зелуегер е била толкова полезна на една среща, че заместник-издателят Мария Рейт смята, че трябва да я наемат.

Някои британски експерти по вина обвиняват филма за спада в продажбите на шардоне.

Виното е представено през целия филм, но не винаги в най-добрия контекст.

Главната актриса пие много вино през целия филм, но тя често се отдаваше и на на сцени, в които беше емоционално разстроена от стремежа си да намери съпруг.

Финалният филм в трилогията „Бриджит Джоунс“ излезе 15 години след първия.

Две продължения излязоха след „Дневникът на Бриджит Джоунс“.

Трилогията „Бриджит Джоунс“ обхваща 15 години, като премиерата на „Бриджит Джоунс: Краят на разума“ е през 2004 г., а „Бебето на Бриджит Джоунс“ излиза през 2016 г.

Бойната сцена между героите на Фърт и Грант първоначално трябвало да изглежда секси.

„Щяхме да бъдем буйни и ризите ни щяха да бъдат скъсани“, каза Фърт пред LA Times през 2016 г. „Погледнах се и казах:„ Със сигурност никога няма да вземете този тип с мен.

Той продължи: „… Мисля, че и двамата осъзнахме, че за последен път сме се били, когато бяхме на 10. Битка на детска площадка. Така че взехме решение до голяма степен въз основа на логиката и здравия разум да го направим по-игриво.“

Зелуегър каза, че е отворена да преразгледа любимата си роля в бъдеще.

Тя даде на феновете искрица надежда за бъдещи епизоди от поредицата „Бриджит Джоунс“.

„Човече, бих се радвала на опита да я посетя отново. Обичам я. Просто мисля, че е толкова забавна. Тя е най-добрата. Разбира се, ако ме поканят отново бил било забавно, каза актрисата пред Vanity Fair през януари.

