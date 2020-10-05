13 учители от Перник награди областния управител по повод Международния ден на учителя



„За мен е чест, че днес имам възможността да връча грамоти на учители и директори в област Перник за отлични постижения през учебната 2019/2020 година. Добрият учител е подарък за учениците, защото в негово лице те могат да намерят и приятел, и семейство. И точно на този ден винаги трябва да си спомняме за всички добри учители и да им благодарим за търпението, за знанията, за подкрепата, за насърчаването“, сподели инж. Костадинов.

“ Пожелавам ви да бъдете здрави, да съхраните любовта си към професията и винаги да помните, че светът е оцелял, защото учителят от сърце се е раздал!“, посочи с усмивка областният управител. Той припомни, че новата учебна година за всички учители започна с добри финансови новини за увеличаване на заплатите.

Началникът на РУО Ваня Коконова пожела на наградените здраве и още повече успехи

„Продължавайте все така да ни радвате с постиженията на вашите ученици. Бъдете все така всеотдайни и творчески решавайте въпросите. Давайте най-доброто от себе си на децата, за да могат да се реализират успешно и да бъдат достойни граждани на България“, каза Коконова

От своя страна наградените учители, директори и психолози благодариха за хубавата изненада и заявиха че са поласкани от отношението, което ги мотивира и амбицира още повече.

Ето и пълния списък на наградените:

1. АДЕЛИНА ИВАНОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК В Х ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ -ГРАД ПЕРНИК

2. ЕЛИЗАБЕТ ИГОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ” – ГРАД ПЕРНИК

3. ТЕМЕНУЖКА КРУМОВА – ДИРЕКТОР НА ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ” – ГРАД ПЕРНИК

4. МАРИЯНА ПЕТКОВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ в ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“- ГРАД ПЕРНИК

5. МАРИАНА СЛАВЧЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК

6. РУМЯНА ИВАНОВА – ДИРЕКТОР НА ПГ ПО ИКОНОМИКА – ГРАД ПЕРНИК

7. ДЕСИСЛАВА МАРКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ в ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ – ГРАД ПЕРНИК

8. ЛЮДМИЛ ВЕЛИНОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ В ПГИ – ГРАД ПЕРНИК

9. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” -ГРАД ПЕРНИК

10. ЕМИЛИЯ ГРОЗДАНОВА – ДИРЕКТОР НА ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – ГРАД ПЕРНИК

11. ЮЛИАНА АНГЕЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК

12. АНТОНИНА СТОЯНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ в СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГРАД РАДОМИР

13. УЧИЛИЩЕН ЕКИП НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГРАД РАДОМИР