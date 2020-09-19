Програмиране и Роботика за ученици в Перник – нови групи, демо уроци – присъствени и онлайн занятия.

За всички ученици във възрастовата група 1-8 клас, Академията по Програмиране и роботика за ученици Слънчице организира БЕЗПЛАТНИ ДЕМОНСТРАЦИОННИ УРОЦИ през месец септември и октомври 2020 г.

В град Перник всяка неделя до средата на месец октомври от 16.00 ч. до 17.00 ч. ще бъдат провеждани Демо уроци, като е необходимо предварително записване на телефон 0894 00 49 44 или през регистрационната форма – тук

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenUbK7f_YAJ5Mm98hIfUTRzylrRhC5wvEW4vyjPvg87olbaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Уроците ще бъдат провеждани в пернишкия клон на Академията, който се намира на ул. Търговска 30 /Розовият блок/.

В тях ще се запознаем с най-бързия робот в света, ще разгледаме някои микроконтролери и разбира се ще ПРОГРАМИРАМЕ.

По време на онлайн демо уроците ще направим няколко малки програми.

А за малчуганите, които се запалят по програмирането и роботиката, ще предложим да се запишат в нашите курсове през учебната година.

Всички курсове ще бъдат провеждани, както в присъствен така и в онлайн формат с учител:

• Въведение в програмирането и роботиката – подходящ за ученици, които тепърва ще навлизат в чудния и интересен свят на програмирането и роботите.

https://webschoolsun.com/kurs-vyvedenie-programirane-i-robotika-za-uchenitsi-1-4-klas/

• Създаване на приложения за мобилни устройства – подходящ за ученици с предходен опит в програмирането.

https://webschoolsun.com/syzdavane-mobilni-prilojenia-programirane-deca/

HTML, CSS, JavaScript – подходящ за ученици 5-7 клас.

https://webschoolsun.com/programirane-za-deca-html-css-javascript/?preview=true&_thumbnail_id=43637

При необходимост курсовете в присъствения формат ще преминат в онлайн формат.

График на Демонстрационните безплатни уроци в Перник:

1. Клон – Перник – /неделя/ – 20.09.2020 г., 27.09.2020 г., 04.10.2020 г. и 11.10.2020 г. от 16.00 ч.

2. Онлайн – 14.09.2020 г., 15.09.2020 г., 19.09.2020 г., 26.09.2020 г., 3.10.2020 г. и 10.10.2020 г. – проверете за точния час в регистрационната форма.

За записване – 0894 00 49 44

Регистрационна форма – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenUbK7f_YAJ5Mm98hIfUTRzylrRhC5wvEW4vyjPvg87olbaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Адрес на Академията клон – Перник: ул. Търговска 30 /Розовият блок/

Заповядайте при нас – Ние държим на качественото обучение!

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