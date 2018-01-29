Пълен списък с наградените от Сурва 2018г. – ПРОТОКОЛ!

П Р О Т О К О Л
От заседание на жури за определяне на наградите на XXVII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник, 2018 година.
Днес, 28 януари 2018 година, жури в състав:
Председател:
- Проф. д-р Георг Краев – фолклорни изкуства, НБУ
Членове:
- Доц. д-р Валентина Ганева – Райчева – ИЕФЕМ – БАН
- Проф. д-р Венета Янкова – ШУ „Епископ Константин Преславски“
- Гл. ас. д-р Милена Любенова – ИЕФЕМ – БАН
- Цветана Манова – етнолог
- Елена Темелкова – художник, ХГ „Любен Гайдаров“ – Перник
- Тодор Танковски – представител на група, с.Войнягово, обл. Пловдив, общ. Карлово
- Тодор Тодоров – представител на група, с. Ярджиловци, обл. Перник, общ. Перник
- Румен Сергиев – представител на група, с. Дивотино, обл. Перник, общ. Перник
присъди наградите на XXVII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, Перник, 2018 година.
- НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ:
- СУРВАКАРИ:
- златен медал
с. Богданов дол, общ. Перник, обл. Перник
- сребърен медал
с. Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград
- бронзов медал
с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил
- КУКЕРИ
- златен медал
с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол
- сребърен медал
с. Вресово, общ. Айтос, обл. Бургас
- бронзов медал
с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
- НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА
- ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
- златен медал:
с. Чепино, общ. Ковачевци, обл. Перник
- сребърен медал:
с. Стефаново, общ. Радомир, обл. Перник
- бронзов медал
с. Копаница, общ. Радомир, обл. Перник
- ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
- златен медал:
с. Княжево, общ. Тополовград, обл. Хасково
- сребърен медал:
с. Турия, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
- бронзов медал
с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол
- НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ
- СУРВАКАРИ
- златен медал
с. Кошарево, общ. Брезник, обл. Перник
- сребърен медал
с. Лесковец, общ. Перник, обл. Перник
- бронзов медал
с. Лобош, общ. Ковачевци, обл. Перник
- КУКЕРИ
- златен медал
гр. Камено, общ. Камено, об. Бургас
- сребърен медал
с. Лесичево, общ. Лесичево, обл. Пазарджик
- бронзов медал
с. Калугерово, общ. Лесичево, обл. Пазарджик
- НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИЯТА
- СУРВАКАРИ
- златен медал
с. Витановци, общ. Перник, обл. Перник
- сребърен медал
с. Селищен дол, общ. Перник, обл. Перник
- бронзов медал
с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник
- КУКЕРИ:
- златен медал
с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол
- сребърен медал
с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол
- бронзов медал
с. Климент, общ. Карлово, обл. Пловдив
- НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ :
- СУРВАКАРИ:
- златен медал
с. Расник, общ. Перник, обл. Перник
- сребърен медал
гр. Петрич, кв. Дълбошница, обл. Благоевград
- бронзов медал:
с. Елов дол, общ. Земен, обл. Перник
- КУКЕРИ:
- златен медал:
гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
- сребърен медал:
с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен
- бронзов медал:
с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
- НАГРАДА ЗА ИНДИВИДУАЛНА МАСКА:
- златен медал
Красимир Стефанов, с. Сирищник, общ. Ковачевци, обл. Перник
- сребърен медал
Христофор Григоров, с. Селищен дол, общ. Перник, обл. Перник
- бронзов медал
Станислав Горанов, с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник
- НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ МАСКИ
- златен медал:
Надежда Козарева, с. Мирково, общ. Мирково, Обл. София
- сребърен медал:
Памела Иванова, Васко Валериев, с. Прибой, общ. Радомир, обл. Перник
- бронзов медал:
Борислав Павлов, с. Мещица, общ. Перник, обл. Перник
- ГОЛЯМА НАГРАДА – МАСКА
- КУКЕРИ
- златна маска:
кв. „Сушица”, гр. Карлово, обл. Пловдив
- сребърна маска:
с. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол
- бронзова маска
с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив
- СУРВАКАРИ
- златна маска :
кв. „Бела вода”, гр. Перник, обл. Перник
с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил
- сребърна маска:
с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник
гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин
- бронзова маска:
с. Банище, общ. Брезник, обл. Перник
- СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК
- Сурвакарска група
с. Черна гора, общ. Перник, обл. Перник
- Сурвакарска група
с. Светля, общ. Ковачевци, обл. Перник
- Кукерска група
с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив
- НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ ПЕРНИК
- кв. „Макак”, гр. Шумен, обл. Шумен
- с. Габров дол, общ. Земен, обл. Перник
- с. Садовик, общ. Брезник, обл. Перник
- с. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив
- с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. София
- НАГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник
- КУПА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ.
НАГРАДА НА ХЕНРИХ ВАН ДЕР КРООН
- СУРВАКРСКА ГРУПА
с. Зидарци, общ. Перник, обл. Перник
- КУКЕРСКА ГРУПА
с. Пъдарево, общ. Котел, обл. Сливен
- НАГРАДА НА Мтел
- Петър Йорданов, с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник
- НАГРАДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК
- с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник
- НАГРАДА НА КЛУБ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА
- с. Беренде, общ. Земен, обл. Перник
ЖУРИ:
Председател:
Проф. д-р Георг Краев ………………………………………………………….
Членове:
Проф. д-р Венета Янкова ………………………………………………………..
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева ………………………………………………
Гл. ас. д-р Милена Любенова ……………………………………………………
Цветана Манова ……………………………………………………………………
Елена Темелкова ………………………………………………………………….
Тодор Танковски………………………………………………………………….
Тодор Тодоров …………………………………………………………………..
Румен Сергиев……………………………………………………………………