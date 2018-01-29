Пълен списък с наградените от Сурва 2018г. – ПРОТОКОЛ!

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П Р О Т О К О Л

От заседание на жури за определяне на наградите на XXVII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник, 2018 година.

Днес, 28 януари 2018 година, жури в състав:

Председател:

Проф. д-р Георг Краев – фолклорни изкуства, НБУ

Членове:

Доц. д-р Валентина Ганева – Райчева – ИЕФЕМ – БАН

Проф. д-р Венета Янкова – ШУ „Епископ Константин Преславски“

Гл. ас. д-р Милена Любенова – ИЕФЕМ – БАН

Цветана Манова – етнолог

Елена Темелкова – художник, ХГ „Любен Гайдаров“ – Перник

Тодор Танковски – представител на група, с.Войнягово, обл. Пловдив, общ. Карлово

Тодор Тодоров – представител на група, с. Ярджиловци, обл. Перник, общ. Перник

Румен Сергиев – представител на група, с. Дивотино, обл. Перник, общ. Перник

присъди наградите на XXVII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, Перник, 2018 година.

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ:

СУРВАКАРИ:

златен медал

с. Богданов дол, общ. Перник, обл. Перник

сребърен медал

с. Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград

бронзов медал

с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил

КУКЕРИ

златен медал

с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол

сребърен медал

с. Вресово, общ. Айтос, обл. Бургас

бронзов медал

с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

златен медал:

с. Чепино, общ. Ковачевци, обл. Перник

сребърен медал:

с. Стефаново, общ. Радомир, обл. Перник

бронзов медал

с. Копаница, общ. Радомир, обл. Перник

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

златен медал:

с. Княжево, общ. Тополовград, обл. Хасково

сребърен медал:

с. Турия, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

бронзов медал

с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол

НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ

СУРВАКАРИ

златен медал

с. Кошарево, общ. Брезник, обл. Перник

сребърен медал

с. Лесковец, общ. Перник, обл. Перник

бронзов медал

с. Лобош, общ. Ковачевци, обл. Перник

КУКЕРИ

златен медал

гр. Камено, общ. Камено, об. Бургас

сребърен медал

с. Лесичево, общ. Лесичево, обл. Пазарджик

бронзов медал

с. Калугерово, общ. Лесичево, обл. Пазарджик

НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИЯТА

СУРВАКАРИ

златен медал

с. Витановци, общ. Перник, обл. Перник

сребърен медал

с. Селищен дол, общ. Перник, обл. Перник

бронзов медал

с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник

КУКЕРИ:

златен медал

с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол

сребърен медал

с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол

бронзов медал

с. Климент, общ. Карлово, обл. Пловдив

НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ :

СУРВАКАРИ:

златен медал

с. Расник, общ. Перник, обл. Перник

сребърен медал

гр. Петрич, кв. Дълбошница, обл. Благоевград

бронзов медал:

с. Елов дол, общ. Земен, обл. Перник

КУКЕРИ:

златен медал:

гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

сребърен медал:

с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен

бронзов медал:

с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

НАГРАДА ЗА ИНДИВИДУАЛНА МАСКА:

златен медал

Красимир Стефанов, с. Сирищник, общ. Ковачевци, обл. Перник

сребърен медал

Христофор Григоров, с. Селищен дол, общ. Перник, обл. Перник

бронзов медал

Станислав Горанов, с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник

НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ МАСКИ

златен медал:

Надежда Козарева, с. Мирково, общ. Мирково, Обл. София

сребърен медал:

Памела Иванова, Васко Валериев, с. Прибой, общ. Радомир, обл. Перник

бронзов медал:

Борислав Павлов, с. Мещица, общ. Перник, обл. Перник

ГОЛЯМА НАГРАДА – МАСКА

КУКЕРИ

златна маска:

кв. „Сушица”, гр. Карлово, обл. Пловдив

сребърна маска:

с. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол

бронзова маска

с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив

СУРВАКАРИ

златна маска :

кв. „Бела вода”, гр. Перник, обл. Перник

с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил

сребърна маска:

с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник

гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин

бронзова маска:

с. Банище, общ. Брезник, обл. Перник

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Сурвакарска група

с. Черна гора, общ. Перник, обл. Перник

Сурвакарска група

с. Светля, общ. Ковачевци, обл. Перник

Кукерска група

с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив

НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

кв. „Макак”, гр. Шумен, обл. Шумен с. Габров дол, общ. Земен, обл. Перник с. Садовик, общ. Брезник, обл. Перник с. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. София

НАГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник

КУПА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ.

НАГРАДА НА ХЕНРИХ ВАН ДЕР КРООН

СУРВАКРСКА ГРУПА

с. Зидарци, общ. Перник, обл. Перник

КУКЕРСКА ГРУПА

с. Пъдарево, общ. Котел, обл. Сливен

НАГРАДА НА Мтел

Петър Йорданов, с. Друган, общ. Радомир, обл. Перник

НАГРАДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник

НАГРАДА НА КЛУБ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА

с. Беренде, общ. Земен, обл. Перник

ЖУРИ:

Председател:

Проф. д-р Георг Краев ………………………………………………………….

Членове:

Проф. д-р Венета Янкова ………………………………………………………..

Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева ………………………………………………

Гл. ас. д-р Милена Любенова ……………………………………………………

Цветана Манова ……………………………………………………………………

Елена Темелкова ………………………………………………………………….

Тодор Танковски………………………………………………………………….

Тодор Тодоров …………………………………………………………………..

Румен Сергиев……………………………………………………………………

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