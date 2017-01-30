Прецедент! Дивотино и Ярджиловци спечелиха Златни маски на Сурва 2017!

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Прецедент! Две сурвакарски групи от пернишкия край се окичиха с голямата на града – Златна маска. Това са сурвакарските групи на селата Дивотино и Ярджиловци. Сребърна маска отиде при сурвакарите отБлагоевград, 3-ти квартал, а Бронзовата – в село Мещица.

Златна маска спечелиха кукерите от Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив. Сребърна – с. Веселиново, обл. Ямбол и Бронзова – с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе.

Ето и протокала с всички наградени!

П Р О Т О К О Л

От заседание на жури за определяне на наградите на XXVI Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, Перник, 2017 година.

Днес, 29 януари 2017 година, жури в състав:

Председател:

Проф. д-р Георг Краев – фолклорни изкуства, НБУ

Членове:

Доц. д-р Валентина Ганева – Райчева – ИЕФЕМ – БАН

Доц. д-р Венета Янкова – ШУ „Епископ Константин Преславски“

Доц. д-р Ангел Гоев – АЕК „Етъра“, Габрово (етнограф)

Д-р Милена Любенова – ИЕФЕМ – БАН

Цветана Манова – етнолог

Д-р Людмил Веселинов – художник

Антоанета Атанасова – ръководител група, с.Зимница, обл. Ямбол, общ. Стралджа

Владимир Стоянов – ръководител група, с. Долна Секирна, обл. Перник, общ. Брезник

присъди наградите на XXVI Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, Перник, 2017 година.

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ:

СУРВАКАРИ:

златен медал

с. Люлин, общ. Перник, обл. Перник

сребърен медал

с. Гигинци, общ. Брезник, обл. Перник

бронзов медал

с. Елов дол, общ. Земен, обл. Перник

КУКЕРИ

златен медал

с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол

сребърен медал

с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол

бронзов медал

Гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас

НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

златен медал:

с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил

сребърен медал:

с. Кошарево, общ. Брезник, обл. Перник

бронзов медал

с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

златен медал:

с. Вресово, общ. Руен, обл. Бургас

сребърен медал:

с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

бронзов медал

с. Тъжа, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ

СУРВАКАРИ

златен медал

с. Долна Секирна, общ. Брезник, обл. Перник

сребърен медал

кв. Бела вода, общ. Перник, обл. Перник

бронзов медал

с. Черна гора, общ. Перник, обл. Перник

КУКЕРИ

златен медал

с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол

сребърен медал

гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол

бронзов медал

с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен

НАГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИЯТА

СУРВАКАРИ

златен медал

с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник

сребърен медал

с. Драгичево, общ. Перник, обл. Перник

бронзов медал

Ромска група, гр. Радомир, кв. „Бащевица”, обл. Перник

КУКЕРИ:

златен медал

гр. Ивайловград, кв. „Лъджа”, обл. Хасково

сребърен медал

кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, обл. Бургас

бронозов медал

с. Горни Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив

НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНА ИГРА:

СУРВАКАРИ:

златен медал

гр. Благоевград, кв. Струмско

сребърен медал

гр. Батановци, общ. Перник

бронзов медал:

с. Расник, общ. Перник

КУКЕРИ:

златен медал:

с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол

сребърен медал:

с. Драгоданово, общ. Сливен, обл. Сливен

бронзов медал:

с. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол

НАГРАДА ЗА ИНДИВИДУАЛНА МАСКА:

златен медал

„Воловете” – гр. Калофер, обл. Пловдив

сребърен медал

„Мечките” – с. Брежани, общ.Симитли, обл. Благоевград

бронозов медал

„Камила” и „конче” – с. Габровница, обл. Монтана

НАГРАДА ЗА ВОЙВОДА

златен медал:

Войводите на Габров дол, общ. Брезник, обл. Перник

сребърен медал:

Ангел Минев и Николай Ангелов, с. Лобош, общ. Ковачевци, обл. Перник

бронзов медал:

Иван Ранев, с. Лесковец, общ. Перник, обл. Перник

НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ МАСКИ

златен медал:

Константин Стойчев – с. Ярджиловци, общ. Перник, обл. Перник

сребърен медал:

„Мечето” – с. Кралев дол, общ. Перник, обл. Перник

бронзов медал:

Ботьо Анков Ковачев – гр. Благоевград, III – ти квартал

НАГРАДА ЗА ДЕТСКИ ГРУПИ

златен медал:

с. Банище, общ. Брезник, обл. Перник

сребърен медал:

с. Прибой, общ. Радомир, обл. Перник

бронзов медал:

с. Големо Бучино, общ. Перник, обл. Перник

ГОЛЯМА НАГРАДА – МАСКА

КУКЕРИ

златна маска:

с. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив

сребърна маска:

с. Веселиново, обл. Ямбол

бронзова маска

с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе

СУРВАКАРИ

златна маска :

Ярджиловци, общ. Перник

Дивотино, общ. Перник

сребърна маска

гр. Благоевград, III – ти квартал

бронзова маска

с. Мещица, общ. Перник

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Сурвакарска група

с. Копаница, общ. Радомир, обл. Перник

Сурвакарска група

с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник

Кукерска група

с. Турия, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Перник:

с. Витановци

Община Брезник

с. Сопица

Община Земен

Гр. Земен

Община Ковачевци

с. Светля

Община Радомир

с. Друган

КУПА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ.

НАГРАДА НА ХЕНРИХ ВАН ДЕР КРООН

СУРВАКРСКА ГРУПА

с. Стефаново, общ. Радомир, обл. Перник

КУКЕРСКА ГРУПА

с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

МЕДАЛ НАФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ.

НАГРАДА НА ХЕНРИХ ВАН ДЕР КРООН

1.СУРВАКАРСКА ГРУПА

с. Копаница, общ. Радомир, обл. Перник

2.КУКЕРСКА ГРУПА

гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

НАГРАДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

с. Долни Раковец, общ. Радомир, обл. Перник с. Дивля, общ. Земен, обл. Перник

с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

ГРАМОТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ

с. Беренде, общ. Земен, обл. Перник

с. Ракиловци, общ. Ковачевци, обл. Перник

с. Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник

ГРАМОТА ЗА ВПЕЧАТЛЯВАЩО ПРИСЪСТВИЕ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ – ПЕРНИК, 2017

Село Богданов дол, общ. Перник, обл. Перник

ЖУРИ, ПОДПИСИ:

Председател:

Проф. д-р Георг Краев ……………………………………….

Членове:

Доц. д-р Валентина Ганева – Райчева ………………………………….

Доц. д-р Венета Янкова …………………………………………………

Доц. д-р Ангел Гоев …………………………………………………….

Д-р Милена Любенова …………………………………………………

Цветана Манова ………………………………………………………..

Д-р Людмил Веселинов ……………………………………………….

Антоанета Атанасова ………………………………………………….

Владимир Стоянов …………………………………………………

ПРОТОКОЛЪТ СЕ СЪСТАВИ В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА.

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