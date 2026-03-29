Нови медали за пернишкия кикбокс

СК “Станоева” отново в топ 3 на Държавното Първенство по кикбокс.

В град Варна от 26 до 29 март се проведе Държавно Първенство по кикбокс в стил “лайт контакт” , “лоу кик” и детски турнир на ринг в стил “лоу кик”.

В надпреварата участваха над 65 клуба със над 450 състезатели.

СК “Станоева” взе участие с 15 състезатели във всеки един стил от държавното първенство.

В треньорския екип беше главен треньор Ерика Станоева и помощник-треньорите Марио Симеонов и Марчело Кирилов.

Държавните шампиони на България в стил “лоу кик” от СК “Станоева” са Виктор Василев, Калоян Славчев и Симеон Трендафилов.

Вицешампионите на България в стил “лоу кик” и “лайт контакт” са Натали Станкова, Мишел Огнянова, Веселин Борисов, Алекс Асенов и Димитър Попов.

Бронзови медалисти са Александър Николов, Никол Арсова и Стилян Ангелов.

СК “Станоева” за първи път участва с жени и мъже, именно Натали Станкова и Димитър Попов показаха, че клуб на по-малко от година излиза на високо ниво в най-престижните категории.

Калоян Славчев при децата взе финалната си среща с нокаут в първия рунд.

Крайното класиране в голямата конкуренция изстреля СК “Станоева” на 3-то място в отборното класиране при децата от

Това е поредното престижно място на клуба, след като на Държавното Първенство преди месец в стил “фул контакт” се класираха на 2-ро място.