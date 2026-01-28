Брезник минава на нов воден режим

Жителите на Брезник могат да отдъхнат – продължителните нощни спирания на водата вече са в историята… поне частично.

Според последната информация от Община Брезник, нивото на язовир „Красава-2“ е 1 065 621 куб. м, което позволява градът да премине към нов воден режим.

От 31 януари до 1 март 2026 г. водата ще тече всеки ден от 5:00 до 23:00 часа. Спирането през нощта остава, но повече няма да се налага лишаване от вода в пиковите часове.

От общината обясняват, че подаването на вода през последните седмици през почивните дни е било част от постоянен мониторинг и тестове, с които се цели устойчиво водоснабдяване за всички домакинства.

Важно: Заповедите за водния режим ще се издават ежемесечно, в зависимост от реалните данни за притока и разхода на вода. Така жителите ще знаят точно кога да напълнят бутилките и тенджерите си.