Арт провокация и крайности в Перник: Художници рисуват на живо, публиката определя цени

Една по-различна и креативна изложба бе открита в Перник. Инициативата на Сдружение „Млади български творци“ създаде провокативна изложба, която съпоставя двете крайности в изобразителното изкуство. Различното тук беше, че сред окачените готови картини имаше бели платна, които се превърнаха в абстракти шедьоври, а присъстващите бяха позканени да им дадат имена.

Изложбата ще стои точно един месец в Галери „Марин Гогев“ в кв. Изток и може да бъде видяна до 15-ти декември.

Тя включва 10 невероятни творби, между които бяха окачени празни платна. Именно на тях худжниците от сружението пред гостите си създадоха нови пет, които всъщност се отнасят към абстрактната част от изложбата.

Гостите имаха възможност да дадат имена на новосъздадените картини в кратка дискусия, а младите ни творци ги провокираха именно с въпрос: “ Колко според вас струват нашите абстрактни картини”.

С тази провокация художниците искаха да покажат, че тези два стила няма как да бъдат равни.

Като завършек на тази творческа вечер Сдружение “Млади Български Творци” покани желаещите гости заедно с тях да създадат една голяма абстрактна картина, която да остане за спомен на Галерия “Марин Гогев”.

„Благодарим на всички присъстващи, че се включиха в този интересен и провокативен творчески процес. Огромни Благодарности на фотографа Andon Tacev за невероятните снимки!“ – коментираха то Сдружението на младите таланти.