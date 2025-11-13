Пернишки ученици влязоха в болницата – не за лечение, а за история

Учениците от 11а и 11б клас на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ посетиха Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация като част от иновативния проект „Сградите от миналото – дом на бъдещето“.

Инициативата цели да насърчи младите хора да проучват и популяризират емблематични сгради на Перник, носещи културна, историческа и архитектурна стойност.

Профилакториумът е една от седемте сгради, които учениците изследват в рамките на проекта, започнал през изминалата учебна година и продължаващ и през следващата. По време на посещението си те бяха посрещнати от директора на болницата д-р Юри Торнев, който ги запозна с дейността на лечебното заведение, неговата история и значението му за здравето на перничани през годините.

Учениците разгледаха отделенията на болницата, запознаха се с използваните апарати и методи за рехабилитация, както и с ползите, които тя носи за възстановяването на пациентите.

В края на изпълнението на проекта учениците ще изготвят специален справочник, включващ исторически сведения и екскурзоводски беседи за проучените сгради. Те ще бъдат включени в различни тематични маршрути, които ще представят богатото архитектурно и културно наследство на Перник по един съвременен и достъпен начин.