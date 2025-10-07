СКАНДАЛНО! Бившата пернишка кметица на ГЕРБ вече плюе по ГЕРБ

Бившата кметица на Перник Вяра Церовска, която бе лидер на партия ГЕРБ за Перник, вече плюе по ГЕРБ, докладваха партийни читатели на сайта „За Перник“.

Вяра Церовска е споделила в социалната мрежа „Фейсбук“ хейтърски пост срещу премиера на ГЕРБ Росен Желязков. Постът е качен от журналистът , създал сайта ПИК Недялко Недялков и е споделен от Вяра Церовска. В него се подиграва водопада на хотела, който строи фамилията на премиера Росен Желязков.

Вяра Церовска, която беше кмет на ГЕРБ и лидер на ГЕРБ Перник очевидно вече не харесва партията на Бойко Борисов или поне сегашния премиер Росен Желязков, щом му се подиграва така открито в социалните мрежи. Дали ще се прехвърли към Ново начало?

ГЕРБ-ери, изпратили ни скрийншот от споделената публикация са шокирани от политическия обрат. Първоначално ние поисмехме, че е станала някаква техническа грешка, но когато видяхме, че първия лайк на публикацията на Вяра Церовска е от личния й доносник Иван Пенков ни стана ясно, че тук не става въпрос за грешка.

Следим темата!