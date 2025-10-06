Два джипа влетяха в двор, разбиха оградата на брезнинчанин

Джипове разбиха ограда и нахлуха в двор в село Завала! 46-годишен перничанин подал сигнал, след като непознати с два мощни автомобила буквално премазали имота му и влезли вътре. Полицията от Брезник е на крак, огледът е направен, а издирването на наглите нарушители продължава по член 216 от Наказателния кодекс.

На 04 октомври бил подаден сигнал от 46-годишен перничанин, че в брезнишкото с. Завала неизвестни с 2 джипа са блъснали оградата и са влезли в двора на къща негова собственост.

Служители на РУ – Брезник извършили оглед на имота. Предприети са действия за установяване на извършителите и разследването по случая продължава по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс.