Перничанин откри „огън“ по кучета на улица „Победа“ – арестуван с газов пистолет в ръка

Перничанин е задържан за произведени изстрели с газов пистолет. Сигнал за противозаконното деяние бил подаден в полицията на 03 октомври от 33-годишна перничанка. По нейни данни инцидентът е станал на ул. „Победа“ в областния град, където мъж стрелял по кучета.

Пристигналите на място полицаи задържали 52-годишен перничанин, който по първоначални данни произвел изстрели с газ сигнален пистолет.

Оръжието е иззето и му е наложена полицейска мярка за срок до 24 ч.

Образувано е бързо производство за хулиганство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.