Опашки за изкуство в Перник! Хора идват от Ню Йорк и с влака от София, за да видят уникална изложба

Опашки за изкуство в Перник през цялата седмица, а през уикенда и хора дошли с влака специално. Посетители и живеещи в Ню Йорк споделят емоция. Специална дискусия за изложбата имаше и в “Гьоте институт” в София.

Изложбата „Космическият поглед. Художници, фантасти и други от фонда на галерията и отвъд“, курирана от Галина Декова и Калин Николов, бе открита в галерия „Любен Гайдаров“ в Двореца на културата също при голям интерес от страна на перничани.

Експозицията разглежда обмена между научнофантастичните клубове в страните от социалистическия лагер през 1980-те години. Посетителите ще видят произведения от фонда на галерията, съвременни художествени интерпретации и архивни материали от историята на Sci Fi клубовете – включително и този в Перник.

Сред акцентите са творби на Васил Иванов – доайен на българския космизъм, легендарната илюстраторка Текла Алексиева, както и „космическия“ художник Христо Симеонов. Изложбата отдава заслужено внимание и на несправедливо подценявани автори като Стефан Лефтеров, Димитър Янков и Пламен Семков.

Паралелно в Международния младежки център бе представена монументалната „Биотехносфера“ на украинския художник Федир Тетянич (1942–2007). Скулптурата е реконструирана през 2024 г. от арх. Богдана Космина и сина на твореца – Богдан-Любомир Тетянич, в сътрудничество с фондация Urbane Künste Ruhr (Есен). С това днешното събитие бе първото по рода си е града, което се провежда на няколко локации едновременно – Двореца на културата, Минната дирекция и Международния младежи център. Биотехносферите, създавани от Тетянич през 80-те години, символизират връзката между човека, природата и технологиите и приканват към надскачане на културни и дисциплинарни граници.

След като бе показана в Есен и в Цитадела Шпандау в Берлин, скулптурата пристига именно в Перник.

Проектът поставя начало на нова програма на Художествена галерия – Перник, ориентирана към бъдещето и новите технологии, която цели да превърне галерията в активен център за срещи между изкуството, науката и бизнеса.

Изложбата се осъществява със съдействието на Община Перник, Областна администрация Перник, Посолството на ФРГ, Посолството на Украйна, Гьоте-институт България, Международния младежки център – Перник, РИМ Перник, Регионална библиотека „Светослав Минков“, Държавен архив Перник и AQ Electric Радомир.