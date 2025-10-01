ПРЕМИЕРА: Пускат филм за Минната дирекция на Перник

На 2 октомври (четвъртък) от 18:00 ч. в тържествената зала на Минната дирекция ще се състои премиерата на шестия епизод от документалната поредица „Срещи с архитектурния модернизъм”. Входът е свободен. Филмът е посветен на сградата на Минната дирекция и е дело на режисьора Яна Алексиева и продуцента Симеон Цончев.

Лентата отвежда зрителите на цветно пътешествие из коридорите на една от най-впечатляващите сгради в града.

Специални гости на премиерата ще бъдат Теодор Караколев, историк на изкуството и съосновател на фондация „Български архитектурен модернизъм”, както и Силвия Нотева, историк и изследовател на културно-историческото наследство на Перник.

Минната дирекция е построена през 1932 г. по проект на архитектите Коста Николов и Илия Попов. Сградата впечатлява със своя пищен еклектизъм, съчетаващ елементи на ар деко, неоготика, неоренесанс и националромантизъм – символ на епохата на разцвет на пернишките мини, движеща сила за целия регион.

По време на събитието ще бъдат показани и епизодите „Биологическият факултет” и „Университетска библиотека”.