Зам.кметът Борис Томов напусна Община Перник

Зам.кметът на Община Перник Борис Томов вече не работи в общината от днес, научи „За Перник“.

Напуснал е по взаимно съгласие с кмета Станислав Владимиров.

Борис Томов, който ние нарекохме нагалено Боби Дограматау, заради бившата му месторабота, не успя да се справи с напрежението на тази длъжност и често беше болен. Изкара по-малко от година на поста зам.кмет.

Сезонът на листопада в Община Перник е открит!

На 18 септември Сашо Илиев стана новия зам.-кмет на община Перник. Той преди това беше главен инженер на Общината. На това място трябваше да се върне Борис Томов, но той реши да приключи с обществената дейност в Перник.

Преди месец Мартин Жлябинков падна от поста секретар на Община Перник и пое общинското дружество „Флор“. Директорът на общинското предприятие „Флор “ пък зае мястото на Жлябинков.