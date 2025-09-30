Хванат в крачка: 16-годишен крадец на гориво отива на съд

16-годишен перничанин ще отговаря за опит за кражба, съобщават от МВР Перник.

На 02 юли тази година в Първо РУ бил подаден сигнал за младежи,

опитващи се да крадат дизелово гориво от товарни автомобили, паркирани на ул. „Силистра“ в гр. Перник.

На място полицаите задържали трима младежи, който били приготвили 6 туби и маркучи, за да източат гориво от резервоарите.

След проведено разследване е привлечен като обвиняем 16-годишен брезничанин, а другите му двама съучастници вече са привлечени.

Работата продължава съвместно с прокуратурата.