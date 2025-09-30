Вият сирени на 1 октомври

На 1 Октомври от 11:00 ще бъде извършено планово тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.65 от 6 Август 2021 г., изм. ДВ, бр 47 от 2022 г.,

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец Април и на месец Окомври в 11:00 часа – чрез задействане на акустични сигнали.

Ще бъдат излъчени предварително записано съобщение за техническа проверка, съобщения на живо за акустичните сигнали „Национален сигнал за тревога“, „Национален сигнал за край на тревогата“ и съобщение за край на техническата проверка.