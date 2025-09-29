Къща, апартамент, един фургон и джип в пламъци през почивните дни в Пернишко

Четири пожара са гасени от пернишки и радомирски огнеборци
през почивните дни.
На 26 септември бил подаден сигнал за горяща къща в пернишкия кв.
„Църква“.
Два екипа от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно и локализирали пламъците. Изгоряла е техника и част от домашното имущество.
Сградата като цяло е спасена, няма пострадали хора.
На 27 септември около 15, 00 ч. радомирски огнеборци реагирали на
сигнал за пожар в апартамент в ЖК „НОЕ“.
Изгорели са част от имуществото в жилището и са опушени стените му.
Причината е небрежност при боравене с открит огън.
20 минути по-късно бил подаден сигнал за гоящ фургон пригоден за живеене в с. Горна Диканя.
Причината е неправилно ползване на отоплителен уред. Изгорели са фургона и оборудването в него. Няма пострадали хора.
Вчера около 06, 55 ч. бил подаден сигнал за горящ лек автомобил „Форд“ в пернишкото с. „Ярджиловци“.
Служители от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно, но колата е обгоряла в предната й част и частично в купето.
Причината е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.