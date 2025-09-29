Къща, апартамент, един фургон и джип в пламъци през почивните дни в Пернишко

Четири пожара са гасени от пернишки и радомирски огнеборци

през почивните дни.

На 26 септември бил подаден сигнал за горяща къща в пернишкия кв.

„Църква“.

Два екипа от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно и локализирали пламъците. Изгоряла е техника и част от домашното имущество.

Сградата като цяло е спасена, няма пострадали хора.

На 27 септември около 15, 00 ч. радомирски огнеборци реагирали на

сигнал за пожар в апартамент в ЖК „НОЕ“.

Изгорели са част от имуществото в жилището и са опушени стените му.

Причината е небрежност при боравене с открит огън.

20 минути по-късно бил подаден сигнал за гоящ фургон пригоден за живеене в с. Горна Диканя.

Причината е неправилно ползване на отоплителен уред. Изгорели са фургона и оборудването в него. Няма пострадали хора.

Вчера около 06, 55 ч. бил подаден сигнал за горящ лек автомобил „Форд“ в пернишкото с. „Ярджиловци“.

Служители от РСПБЗН – Перник реагирали незабавно, но колата е обгоряла в предната й част и частично в купето.

Причината е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.