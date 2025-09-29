Перничанин сви машинка за подстригване от хипермаркет

Кражба от голям магазин в Перник е разкрита от криминалисти на Второ

На 05 септември в районното управление бил подаден сигнал от управата на хипермаркет в пернишкия кв. „Мошино“, че е открадната електрическа машинка за подстригване.

В резултат на предприетите оперативноиздирвателни действия е установен извършителя – 42-годишен перничанин.

Мъжът е възстановил открадната вещ и материалите по случая са предадени на Районна прокуратура – Перник с мнение за прилагане разпоредбите на чл. 218 „б“ от Наказателния кодекс.