Децата от ДГ ,,Пролет“ се включиха в Европейския ден на спорта, който се проведе за 11-та година в България и Европа.

Децата имаха възможност да опитат разнообразни занимания и игри под ръководството на световния шампион Иво Ангелов и помощниците му – треньори и възпитаници от клуба му „Миньор“.

Упражненията и спортните игри помогнаха на децата да намерят удоволствие в движението. Чрез езика на спорта децата лесно научават принципите за устойчив начин на живот и развиват важни навици.

Физическата култура в детската градина е неразделна част от учебно-възпитателния процес. Също така е и важна стъпка към изграждането на здраво и успешно поколение, което разбира значението на спорта и здравословния начин на живот.