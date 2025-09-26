Перник гори от скандал с фалшиви долари и цигари

Перник гори от скандал: 20 000 контрабандни цигари, фалшиви долари и вейпове без бандерол иззети при зрелищна акция

Пернишкият кв. „Рудничар“ се превърна в сцена на полицейски удар срещу контрабандата. Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Охранителна полиция“ спипаха двама 40-годишни мъже в лек автомобил „Мазда“, натъпкан с 20 000 къса цигари без акцизен бандерол.

Последвалите обиски по адресите на арестуваните разкриха истинска „мини фабрика“ за престъпления: още 17 400 къса цигари, 11 500 лева, множество фалшиви долари, 5 вейпа без бандерол, както и чужда банкова и лична карта.

Единият от задържаните е добре познат на полицията – криминално проявен с досие за кражби, грабежи, наркотици и подправяне на парични знаци. Вече е лежал ефективни присъди.

Двамата са в ареста за 24 часа, прокуратурата е сезирана и по случая е образувано досъдебно производство.