Много пиян шофьор остана без кола и преспа в ареста на Перник

Пиян шофьор спряха посред бял ден в квартал Изток.

53-годишният мъж е изловен от служители на РУ Перник около 14:50ч. на ул. „Владайско въстание“. Тестът за алкохол отчел цели 2,07 промила . Шофьорът дал и кръвна проба за текст и бил задържан за 24 часа в ареста с полицейска заповед. А автомобилът му „Мерцедес“ е иззет.

Столичанин се изправя пред съда за шофиране на автомобил под въздействието на наркотични вещества



На 26 януари тази година, в пернишкото с. Расник бил проверен лек автомобил „Фиат“, управляван от 42-годишен столичанин. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Автомобилът е негова собственост и му е отнет към момента на проверката. Анализът на кръвната му проба потвърдил резултатите от бързия тест. След проведено разследване е привлечен като обвиняем и работата продължава съвместно с прокуратурата.