Събират опасни отпадъци в Радомир

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци в мобилен пункт ще се проведе на 29-ти септември в град Радомир.

Кампанията е еднодневна, а временния пункт ще бъде разположен на площад „Войнишко въстание“ в часовете между 10:00 и 16:00 часа.