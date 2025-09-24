Събират опасни отпадъци в Радомир

24.09.2025 zapernik За Перник 0

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци  в мобилен пункт ще се проведе на 29-ти септември в град Радомир. 

Кампанията е еднодневна, а временния пункт ще бъде разположен на площад „Войнишко въстание“ в часовете между 10:00 и 16:00 часа.

