Обща трудова борса събира в Перник работодатели и търсещи работа на 25 септември

Дирекция „Бюро по труда“ – Перник организира Обща трудова борса

Дирекция „Бюро по труда“ – Перник кани всички търсещи работа да посетят Обща трудова борса, която ще се проведе на 25 Септември 2025 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Общински младежки дом – гр. Перник.

Събитието ще предостави възможност за директен контакт между работодатели и търсещи работа лица. До момента участие са потвърдили фирми от област Перник, Дупница и София, представени от следните икономически сектори:

Производство на фармацевтични и козметични продукти;

Производство на електрически съоръжения;

Производство на метални конструкции;

Кредитиране;

Производство на морско и предпазно оборудване;

Производство на текстилни изделия;

Отбрана и сигурност;

Търговия.

На място посетителите ще могат да се запознаят с актуалните свободни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да осъществят директни интервюта с представители на фирмите.

Като част от Националната информационна кампания „За еврото – какво трябва да знаем“ служители на ДБТ Перник съвместно с експерти ТД Инспекция по труда – Перник и Дирекция социално подпомагане – Перник ще дават информация за въвеждане на еврото в Република България и ще отговарят на конкретни въпроси от страна на участниците.

Дирекция „Бюро по труда“ – Перник приканва всички заинтересовани, включително и нерегистрирани в бюрото по труда лица, да се възползват от тази възможност за професионална реализация.