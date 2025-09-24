Свободни места за лекари, монтажници на дограма и автобусни шофьори – това са само част от предложенията на Бюрото по труда в Перник

Свободни места за лекари със заплати до 3768 лв., монтажници на дограма с 2300 лв. и автобусни шофьори с възнаграждения до 3500 лв. – това са само част от предложенията на Бюрото по труда в Перник към 23 септември 2025 г.

Най-добре платените позиции са за медици – търсят се общопрактикуващи лекари, кардиолози, невролози и педиатри. В обявите присъстват и медицински сестри, фелдшери и санитар с над 1400 лв. заплата.

Интерес будят и обявите за археологически работници – петима души могат да започнат работа на разкопките в Червена могила със 68 лв. на ден, без изискване за образование.

Сред другите предложения се открояват:

монтажници на дограма в село Мещица – 2300 лв.;

работници за поправка на джанти и гуми – 2400 лв.;

строителни работници – до 3000 лв.;

охранители – 1077 лв. в Перник и Радомир;

учител в училището в село Ноевци – 2131 лв.

Свободни позиции има и в минния сектор в Брезник – търсят се инженери, геолози, машинисти и миньори, като заплатите са по договаряне.

Всички свободни работни места в Област Перник ВИЖТЕ ТУК: Free_SRM.xlsx-24.09.2025