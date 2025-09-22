Историята ни даде пример. Бъдещето чака резултат : ето какво още каза областния управител на Перник Людмил Веселинов за Независимостта на България

Областният управител на Област Перник Людмил Веселинов приветства перничани за Деня на Независимостта:

Скъпи сънародници,

22 септември е денят, в който България доказа, че никой друг няма право да решава вместо нас. Това е денят, в който дързостта стана закон.

Днес нашият дълг не е да повтаряме думи от миналото, а да създаваме дела за бъдещето. Имаме шанс да изградим държава, която не моли, а предлага. Държава, която не догонва, а води.

Независимостта в нашето време е сила да бъдеш конкурентен, знание да бъдеш смел и воля да не чакаш утре, а да действаш днес.

Историята ни даде пример. Бъдещето чака резултат. Нека покажем, че имаме характер не само да отбелязваме празници, а да пишем нови страници.

Честит празник на независимостта – празник на силата да вървим напред!

Людмил Веселинов

Областен управител на Перник