Историята ни даде пример. Бъдещето чака резултат : ето какво още каза областния управител на Перник Людмил Веселинов за Независимостта на България

Областният управител на Област Перник Людмил Веселинов приветства перничани за Деня на Независимостта:
Скъпи сънародници,
22 септември е денят, в който България доказа, че никой друг няма право да решава вместо нас. Това е денят, в който дързостта стана закон.
Днес нашият дълг не е да повтаряме думи от миналото, а да създаваме дела за бъдещето. Имаме шанс да изградим държава, която не моли, а предлага. Държава, която не догонва, а води.
Независимостта в нашето време е сила да бъдеш конкурентен, знание да бъдеш смел и воля да не чакаш утре, а да действаш днес.
Историята ни даде пример. Бъдещето чака резултат. Нека покажем, че имаме характер не само да отбелязваме празници, а да пишем нови страници.
Честит празник на независимостта – празник на силата да вървим напред!
Людмил Веселинов
Областен управител на Перник