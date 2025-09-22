Радомир направи крачка в бъдещето си на културен и духовен център, в навечерието на Независимостта

В навечерието на Европейските дни на културното наследство и Деня на независимостта на България в Радомир се откри новата изложбена зала с първата изложба „България и мозайките“ – съвместна инициатива на Фондация „Балканско наследство“ и Държавния културен институт към МВнР.

Проектът е реализиран по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и цели подобряване на културната и туристическата среда в града.

На тържественото откриване присъстваха ръководството на общината, представители на Общински съвет – Радомир, институции, читалища, директори на социални и образователни организации, както и граждани и гости на града.

Официалната церемония започна с водосвет за здраве и благополучие от отец Александър.

Гостите бяха поздравени с музикално изпълнение от Александра Вучева.

„Можем с гордост да кажем, че Радомир направи още една стъпка към утвърждаването си като културен и духовен център,“ каза в словото си кметът на общината Кирил Стоев.

„Това е инвестиция не само в сградата, но и в бъдещето на Радомир. Пространството няма да бъде единствено дом за изложби, а ще даде възможност за реализиране на широк спектър културни, образователни и обществени инициативи. Вярвам, че тук ще се раждат идеи, ще се водят диалози и ще се създават традиции, които да предаваме на следващите поколения,“ добави кметът.

„Откриването се случва в навечерието на Европейските дни на културното наследство и Деня на независимостта на Република България – два символа на духовната и националната ни сила. В този контекст нашият град ясно заявява своята принадлежност към европейското културно семейство и своята воля да пази и развива българската идентичност.“

„Убеден съм, че тази зала ще се превърне в притегателно място за срещи, изкуство, събития и съхранение на историческата памет. Радомир има какво да покаже и какво да остави след себе си. Днешният ден е доказателство, че когато културната политика се води с последователност и визия, резултатите служат на всички – и на местната общност, и на бъдещето на града,“ заключи кметът.

Поздравление отправи и председателят на Управителния съвет на Местна инициативна група Радомир – Земен, който подчерта, че новото пространство е ценен принос за културния и обществения живот на града и ще се превърне в притегателно място за срещи, изкуство и събития.

Първата изложба, която жителите и гостите на града могат да разгледат в новото пространство, е „България и мозайките“, реализирана от Фондация “ Балканско наследство” за Държавния културен институт към Министъра на външните работи. Тя има за цел да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България чрез избрани детайли от антични, средновековни и съвременни мозайки и да разпали интереса на аудиторията към него.