Още един квартал на Перник светна с нови лампи

Работата по проекта за подмяна на уличното осветление в Перник продължава.

След като в село Студена старите осветителни тела бяха напълно подменени с нови LED лампи, в „Църква“ бе обновено уличното осветление. Предстои подмяната и на осветителните тела в мах. „Стара Църква“ и ул. „Еднофамилни къщи“. Фирмата изпълнител вече е започнала работа и в село Кралев дол.

След приключване на подмяната в с. Кралев дол, проектът ще обхване и село Рударци, както и кварталите „Марина бара“, „Могиличе“, „Ралица“, „Бела вода“ и „Калкас“.