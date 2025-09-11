Пернишко училище с чисто нов басейн: асансьор за деца с увреждания, модерна вентилация и система за пречистване на водата

Учениците от X ОУ „Алеко Константинов“ в Перник вече имат обновен плувен басейн, готов да посрещне първите си плувци след основен ремонт. Съоръжението и прилежащите му помещения – съблекални, душове и санитарни възли – са напълно преобразени.

Ремонтът включва полагане на хидроизолация, нови настилки и фаянс, както и цялостно шпакловане и боядисване на стените. Осигурена е и пълна достъпност – изграден е нов санитарен възел за хора с увреждания, а асансьор ще позволи и на деца с двигателни проблеми да ползват басейна.

Подменени са вентилационната система, ВиК и електроинсталациите. Монтирана е и модерна система за пречистване и дезинфекция на водата, която гарантира по-високо ниво на безопасност и хигиена.

Басейнът вече е готов да се превърне в една от най-големите гордости на училището.