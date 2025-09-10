Шест младежки отбора влизат в битка с реални проблеми в Перник – третото издание на „UpShift“ стартира с подкрепата на УНИЦЕФ и ING, гостите влязоха в ескейп стаята срещу насилието в училище, създадена от пернишки младежи

Шест отбора млади хора ще разработват и представят свои идеи за решаване на ежедневни и обществени проблеми в рамките на третото издание на инициативата „UpShift – Работилница за социално въздействие“ в Перник. Целта е участниците да докажат, че креативността, критичното мислене и социалната отговорност могат да доведат до реална промяна.

Форумът беше открит в Международния младежки център от заместник-кмета Стефан Кръстев, който подчерта значението на партньорството между институции, международни организации и бизнеса. Сред гостите бяха представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн и изпълнителният директор на ING България Марина Кобакова. Те изразиха подкрепата си към младите и поздравиха организаторите.

В рамките на събитието официалните гости посетиха и ескейп стаята срещу насилието в училище – проект, отличен по време на второто издание на „UpShift“.

Тази година инициативата отново обещава да превърне Перник в сцена на идеи, които могат да се превърнат в реални решения за общността.