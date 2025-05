НЕВЕРОЯТНО ТЪПО: Отец Никанор попиля с коментар Министъра на правосъдието

Зографският манастир е част от българската национална идентичност, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев при посещението на българската държавна делегация в Света гора (Атон) във връзка с интронизацията на новоизбрания игумен манастира Гавриил, съобщава БТА.

По повод изказването на министъра по медиите, Отец Никанор, който доскоро бе и игумен на Гигинския манастир, пусна коментар по темата в профила си, като определи изказването на министъра като „невероятно тъпо“.

Ето какво написа Никанор:

Невероятно тъпо и недипломатично изказване на български министър.

Нищо ново под слънцето, разбира се.

Just for the record: На Атон няма „български“, „гръцки“, „сръбски“ и т.н. манастири. Има СВЕТОГОРСКИ манастири. Които в различни исторически периоди са обитавани от СВЕТОГОРСКИ монаси от български, гръцки, сръбски и прочее ПРОИЗХОД.

Няма как гръцки манастир, намиращ се в Гърция, да бъде част от „българската национална идентичност“, поне не и публично и от устата на действащ министър.

Хилендар, където Паисий пише своята История, не е ли също част от българската национална идентичност?

Кога най-сетне ще се научим, и ще ни се каже, къде какво можем да говорим?!

Много добър отговор на новия Зографски игумен:

„Атонска общност е многонационална и в нея се вижда как се прескачат всички граници и как всички хора заедно могат да вървят към Бога.“