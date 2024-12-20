Без надзор! 4-годишно дете падна от втори етаж на блок в Перник

Четиригодишно дете, оставено без надзор от родителите му е паднало от втория етаж на жилищна сграда.
Към монета е без сериозни наранявания, оставено под наблюдение в болнично заведение.
Сигнал за паднало от прозорец на жилищен блок дете бил подаден вчера, около 18, 45 ч. на тел. 112.
Това е станало в центъра на областния град, където момичето на възраст 4 години било оставено само в жилището.
Незабавно било транспортирано в ЦСМП – Перник, а впоследствие в столично лечебно заведение.
Последвал обстоен медицински преглед, но за радост не са установени сериозни наранявания, а само леки драскотини.
Въпреки това е оставено под наблюдение, за проследяване на състоянието му.
Установени са родителите на момичето, от които са снети първоначални сведения.
Образувано е досъдебно производство по чл. 182, ал. 1 от Наказателния кодекс – за липса на надзор и достатъчно грижа. Ще бъдат уведомени социалните служби, за отношение по компетентност
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