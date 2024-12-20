Без надзор! 4-годишно дете падна от втори етаж на блок в Перник

Четиригодишно дете, оставено без надзор от родителите му е паднало от втория етаж на жилищна сграда.

Към монета е без сериозни наранявания, оставено под наблюдение в болнично заведение.

Сигнал за паднало от прозорец на жилищен блок дете бил подаден вчера, около 18, 45 ч. на тел. 112.

Това е станало в центъра на областния град, където момичето на възраст 4 години било оставено само в жилището.

Незабавно било транспортирано в ЦСМП – Перник, а впоследствие в столично лечебно заведение.

Последвал обстоен медицински преглед, но за радост не са установени сериозни наранявания, а само леки драскотини.

Въпреки това е оставено под наблюдение, за проследяване на състоянието му.

Установени са родителите на момичето, от които са снети първоначални сведения.

Образувано е досъдебно производство по чл. 182, ал. 1 от Наказателния кодекс – за липса на надзор и достатъчно грижа. Ще бъдат уведомени социалните служби, за отношение по компетентност