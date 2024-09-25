ИЗБОРИТЕ ИДАТ: Пълен СПИСЪК на кандидат-депутатите от 14 МИР

Поредните парламентарни избори идват. На 27 октомври перничани отново ще бъдат призовани да гласуват за избор на депутати и кой да ги представлява в Парламента на Република България. Досега избирателната активност е плачевно ниска, а това води и до трудности при съставяне на адекватно работещо првителство. Може би вече е дошло време всеки гражданин да вземе информиран избор и да поеме своята отговорност към България. За да спре порочия водовъртеж от избори, който дърпа страната към дъното.

Ето списък с листите на политическите сили, които се борят за следващ мандат в 14 МИР Перник:

ПП „Български съюз за директна демокрация“ (БСДД)

Иван Рангелов Манов

Станислав Руменов Стойнев

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

Виолета Теодосиева Миленова

Герасим Йорданов Тодоров

Иван Василев Борисов

Зоя Цветанова Тонева

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Галина Вескова Николова

Ивелина Валентинова Ахмед

Иво Стоянов Иванов

Станислав Асенов Асенов

Николай Христов Тодоров

Магда Цветанова Йотова

Катерина Стоицова Сеферинкина

КП „Движение за права и свободи – Ново начало“

Георги Захаринин Попов

Томислава Георгиева Захариева

Милена Илиева Николова

Симеон Трайков Методиев

Александра Иванова Симеонова

Гергана Петрова Боянова

Джулия Руменова Василева

Георги Атанасов Георгиев

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

Валентин Любенов Павлов

Магдалена Христова Иванова

Светослав Николаев Савов

Румяна Миткова Стоянова

Даниел Василев Славчев

Ева Славчева Врабчанска

Лъчезар Емилов Иванов

Десислава Любчова Евтимова

ПП „БРИГАДА“

Александър Арбенов Ефремов

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ“

Румен Бончев Дунев

Веселин Бисеров Веселинов

Симеон Кирилов Симеонов

Радослав Живков Василев

Йордан Михайлов Йорданов

Ивайло Емилов Димитров

Людмила Руменова Симеонова

Мария Николаева Славчева

ПП „АТАКА“

Стоян Теофилов Стоянов

Николай Кирилов Илиев

Тодор Емилов Димов

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

Адриан Ивайлов Савов

Александър Тодоров Асенов

Любомир Стоянов Стоев

КП „ГЕРБ-СДС“

Георг Даниелов Георгиев

Драгостин Пламенов Пейчев

Михаил Георгиев Златанов

Рая Владимирова Благоева

Михаил Крумов Динев

Кристиян Ивайлов Генадиев

Стефан Христов Маринов

Христина Иванова Георгиева

ПП „БУЛГАРИ“

Николай Алексеев Лозанов

Димитър Йорданов Костов

Светослав Любомиров Ставрев

Марио Георгиев Димитров

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Петя Божидарова Димитрова

Мартин Петров Томов

Петър Бонев Костадинов

Младен Кирилов Младенов

Валентина Юлиянова Велкова

Елка Ненчева Миркова

Митко Веселинов Митков

Станислава Иванова Младенова

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

Мирослав Стефчев Иванов

Владимир Киров Табаков

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“

Силвия Василева Маркова

Емил Каменов Марков

ПП „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“

Арсени Василев Байздренков

Димитър Георгиев Господинов

Дантес Йорданов Денчев

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Димо Георгиев Дренчев

Радослав Евгениев Червенков

Антонио Йорданов Ангелинов

Ради Красимиров Радуилов

Ангел Павлов Ангелов

Христо Бойков Огнянов

Елена Стоилова Грозданова

Иван Любомиров Христов

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

Боян Боянов Станков Расате

Александър Младенов Михайлов

Адриан Богданов Суев

Павел Валериев Димитров

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“

Георги Петков Манолов

Ирина Вълчева Терзийска

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Кирил Петков Петков

Бойко Илиев Рашков

Моника Манолова Ангелова

Владимир Николаев Русев

Ивайло Александров Спасов

Мария Петрова Василева

Велин Велков Младенов

Катя Борисова Петкова

„СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ“

Ева Евгениева Марчева

Милен Радославов Милев

ПП „ВЕЛИЧИЕ“

Валентина Ленинова Евтимова

Кирил Петров Алексов

Манол Манолов Димитров

Енчо Георгиев Йоргов

Росица Серьожева Василева

„АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Валери Методиев Григоров

Алексис Емилов Иванов

Юлиан Милчев Кольковски

Михаил Иванов Мишев

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

Людмила Николова Велинова

Димитър Георгиев Илиев

Ангел Трифонов Ангелов

КП „МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ“

Венцислав Петров Димитров

Иван Герасимов Петрински

Георги Ангелов Боршуков

Бойчо Кирилов Теофилов

КП „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“

Велизар Пенков Енчев

Радостин Филипов Петров

Ралица Вилиянова Игнатова

Илиян Григоров Илиев

Дарина Петрова Велкова

Иван Цветков Ризов

Румен Николаев Драганов

Румен Кирилов Соколов

ПП „Правото“

Методи Любомиров Методиев

Албена Богомилова Стаменова

Андрей Атанасов Стоянов

Григор Митков Григоров

ПП „Български съюз за директна демокрация“ (БСДД)

Иван Рангелов Манов

Станислав Руменов Стойнев