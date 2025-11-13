Прокуратурата хвърли на съд Благомир Коцев

Софийската градска прокуратура хвърли бомба – внесе обвинителен акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още четирима души в едно от най-мащабните корупционни дела у нас през последните години. Описаната схема е класика: подкупи, рекет, натиск върху чиновници, изнудване на бизнеси и търговия с влияние, разпъната между София и Варна в рамките на една година.

Обвиняеми са Коцев, общинарите Йордан Кателиев и Николай Стефанов, депутатът Ивайло Маринов и Антоанета Петрова. Според СГП петимата са действали като организирана група, която е искала проценти от обществени поръчки, пари за “поправяне” на решения в общината и услуги срещу щедри суми, достигащи общо над 1 милион лева в поисканите облаги.

ЧАСТ 1: „15% ИЛИ ГЛЕДАЙ КАК ТЕ ЗАНУЛЯВАМЕ“

Първият удар – август 2024 г. Коцев, Кателиев и Стефанов поискали 15% от обществена поръчка за доставка на храна за социални услуги на стойност над 1,5 млн. лв. – около 230 000 лв.

Обещанието: да “влияят” на зам.-кмета, който държи подписа.

Сигналът не закъснява – изпълнителният директор Пламенка Димитрова отказва да играе по правилата им и подава жалба.

ЧАСТ 2: ПАРИ СРЕЩУ ПОДПИСКА ЗА УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Май 2025 г. – Коцев и Петрова настояват за 118 000 лв., за да “улеснят” зам.-кмета в подписването на ПУП за конкретен имот.

Паралелно с това Коцев и Стефанов искат още 21 000 лв., пак за влияние върху същия зам.-кмет, за други имотни процедури.

ЧАСТ 3: ОПИТ ЗА РЕКЕТ – „ДАВАШ ПОЛОВИНАТА БИЗНЕС“

Септември 2024 г. – Коцев и Стефанов заплашват П.Д., директор на фирма – да прехвърли половината от договорите си на компания, свързана с депутата Ивайло Маринов.

Използваните думи: ако не го направи, ще я „занулят“ и „ще ѝ вземат бизнеса“.

Жертвата отказва и подава сигнал в КПК.

ЧАСТ 4: ОПИТ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА 3 МИЛИОНА ЛЕВА

Коцев е обвинен и за опит да принуди ръководителката на проекта „Интегриран градски транспорт“ да прехвърли 3 млн. лв. от целеви средства към фирма по негова команда.

Когато тя отказва, е уволнена.

РАЗСЛЕДВАНЕТО

Процесът е воден от Комисията за противодействие на корупцията под надзора на СГП.

Обвиненията варират от участие в организирана престъпна група до подкуп, принуда и опит за изнудване.

КАКВО СЛЕДВА

Делото вече е в Софийски градски съд. Очаква се разпоредително заседание, което ще реши как ще протече процесът.