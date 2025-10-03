Иван Тенев: Не съм добре

Иван Тенев, познат на цяла България като „Вечният бохем“ и създател на легендарната „Агенция Тенев“, призна пред „България днес“, че здравето му е сериозно разклатено. „Хич не съм добре и по-добре няма да става“, казва 74-годишният светски хроникьор и автор на стотици песни, с отслабнал глас и видима отпадналост.

„И да не е студено, пак нямам сили да изляза, краката не ме държат. Благодаря за предложената помощ, но няма нужда – имам човек, който се грижи за мен. А и синът ми Димитър е неотлъчно до мен, поел е всички грижи“, добавя той.

Тенев започва кариерата си като карикатурист, но бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите лица в артистичния и музикален живот у нас. Бившият съпруг на естрадната звезда Кристина Димитрова си спомня с нежност за семейството им: „На рождения ден на Кристина отидохме на празничен обяд тримата със сина ни.“

Днес, обаче, „Агентът“ признава тежко: „Старостта е коварна. И знам, че няма да става по-добре.“ Въпреки мрачното му признание, приятели и почитатели му пожелават сили да опровергае собствените си думи.