Васил Божков шокира мнозина

Финалът на Световното първенство по волейбол се превърна в нещо повече от спортна емоция – на площад „Александър Невски“ се появи неочакван „гост-звезда“. Сред стотиците фенове, аплодиращи българските национали, бе забелязан Васил Божков – бившият хазартен бос и подсъдим по редица дела. Но не с лъскав имидж, а с външност, която шокира мнозина.

Мъжът, който доскоро бе символ на лукс и парадност, сега изглеждаше напълно различно – побелял, с гъста брада, занемарен и без характерните си костюми и скъпи аксесоари. Лицето му носеше умора, а цялата му визия рязко контрастираше с образа на милионера в безупречен стил. „Остарял е и изглежда като човек, който го мързи да се избръсне и му е все едно какво ще облече“, коментираха хора от тълпата, които не спираха да го посочват и обсъждат.

Божков се превърна в атракцията на вечерта почти колкото самия мач – едни се шегуваха, че е изгубил „короната“ си, други го гледаха с любопитство като „обикновен човек“. В разгара на срещата той дори публикува кратко послание в социалните мрежи: „Каквото и да стане, вече са световни“.

Така финалът срещу Италия, загубен драматично от България, остана запомнен не само с волейболната битка, но и с неочакваното „падане на маската“ на Васил Божков – от символ на лукса до случайна фигура сред феновете.