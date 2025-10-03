Ергенката Даниела Рупецова отново се оказа в центъра на буря – този път заради втората си книга „Игра на ходове“. Провокативната брюнетка реши да цени творението си на 50 лева, а с автограф – 60, което допълнително ядоса потребителите. Но истинският скандал не е в цената, а в съдържанието и посланията, които тя отправя.

Десетки майки алармират, че тийнейджърките им тайно купуват и четат книгите на Рупецова, криейки ги под възглавниците си. По думите на родителите „уроците“ в тях насърчават лекомислено отношение към връзките и идеята, че мъжът е просто инструмент за луксозен живот. В социалните мрежи се сипят гневни реакции: „Дъщеря ми е на 14 и се учи от Даниела как да гледа на мъжете като на банкомати! Това е кошмар“, пише майка от Варна. Друга добавя: „Тя ли ще възпитава децата ни? Това е разпътство, маскирано като психология.“

Самата Рупецова не отстъпва – нарича книгата си „психологически шедьовър“, въпреки че няма образование или опит в тази област. Освен това вече предлага и лични консултации, които след участието ѝ в „Ергенът“ поскъпнаха двойно – от 100 на 200 лева за час. „Аз съм различен терапевт“, хвали се тя в описанието, „няма да галя егото ти, ще те науча как да го използваш, за да привлечеш мъжа, когото искаш.“

Тези думи наляха масло в огъня – форумите преливат от критики, че Даниела се възползва от уязвими момичета, превръщайки „уроците“ си в доходоносен бизнес. „200 лева, за да те учи как да се правиш на кралица пред богаташ – това е гавра с труда на истинските психолози“, пише разгневена потребителка. Други са още по-директни: „Това е цинизъм и подигравка! Тя развращава цяло поколение момичета.“

Скандалът тепърва набира сила – „Игра на ходове“ не просто раздели публиката, а превърна Рупецова в най-обсъжданата псевдопсихоложка на сезона.