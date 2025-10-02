Честит Първи сняг!

По планинските пътища и проходи на Западна България в периода 2-3 октомври заваля сняг. Зоната на снеговалежа обхваща високата част на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Първият сняг за сезона падна и на Витоша. На Черни връх при -5 градуса тази сутрин вали обилен сняг, посочи синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в студиото на „Здравей, България”. По думите ѝ по пътната настилка в София е все още рано да има сняг. Натрупала е снежна покривка и на х. „Алеко“. Кадри с първия сняг от хижа „Алеко” се появиха рано тази сутрин. Тя се намира на 1800 метра надморска височина. С напредването на денонощието се очаква тази граница да падне с 1000 метра и така сняг да завали и в по-високите столични квартали. С продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

Екипите на Столична община незабавно са възложили опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя (кв. „Драгалевци – х. „Алеко” и кв. „Бояна” – м. „Златните мостове”). Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, възпрепятстващи движението, уверява местната власт.

Създадена ли е организация за почистването на прохода Петрохан? В по-високата му част вече има снежна покривка. Забранено е навлизането на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Има опасност проходът да бъде затворен, а до обяд бяха натрупани 4-5 см сняг.

„Направена е препоръка към поддържащата фирма да вземе конкретни мерки за справяне с влошените метеорологични условия”, посочи директорът на ОПУ-Монтана инж. Володя Вълов. По думите му при падане на тежък мокър сняг може да се очаква падане на клони и дървета, тъй като листата все още не са опадали.

Ранните снеговалежи често са временно интензивни, но нетрайни. По-топлата земна повърхност и положителните дневни температури са причина за бързо топене. Въпреки това подобно явление в преходен сезон може да внесе истински хаос по пътищата.

Всички знаем, че дори при няколко капки дъжд, войната по пътищата се разгаря с десетки катастрофи. През октомври все още автомобилите масово са с гуми с шарка, предназначена за топлите дни. Шофирането при съвсем незначителна мокра снежна покривка е опасно.

Препоръчително е фирмите за снегопочистване да са нащрек в този динамичен период. Необходимо е пътищата да бъдат обработвани срещу заснежаване и заледяване предварително и по време на валежа. Някои фирми обаче подценяват обстоятелствата за сметка на безопасността на пътуващите.

Лоши са условията за туризъм по планините. На връх Ботев духа ураганен вятър, съобщиха и от Планинската спасителна служба на БЧК.

Подценяване на обстановката има и от страна на шофьорите. Задължителното поставяне на зимни гуми стартира от 1 ноември, но и сега шофирането през проходите с подготвени за зимни условия автомобили е силно препоръчително. На по-усойните места има и мъгли./ NOVA