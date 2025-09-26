Защо 21-годишна родилка почина?

Окръжната прокуратура – Русе разкри официално причината за смъртта на 21-годишната жена, издъхнала на 25 август в родилното отделение на УМБАЛ „Канев“.

Аутопсията и патологоанатомичната епикриза, изготвени от екип съдебни медици и патолози, сочат като причина пуерперален сепсис, причинен от стрептококи от група А. Тежката инфекция е довела до токсичен стрептококов шоков синдром, ДИК-синдром и полиорганна недостатъчност. Това е едно от най-тежките усложнения след раждане или аборт, когато бактерии проникнат в матката и предизвикат генерализирана инфекция в организма.

Заключенията вече са предоставени на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която ще излезе със становище. Проверка по случая продължава, а близките на починалата ще имат право на достъп до всички материали по делото.