Исторически подвиг: България на полуфинал на Мондиала след 19 години

България се класира за полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините след сензационен обрат срещу САЩ – 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13). „Лъвовете“ наваксаха изоставане от 0:2 гейма срещу олимпийските медалисти и четвърти в света, водени от легендата Карч Кирали.

Герой на мача стана Александър Николов с 29 точки (2 аса и 1 блокада), а Аспарух Аспарухов добави 12. За американците Итън Чамплин завърши със 17, а Джордан Евърт – с 15.

Това е първи полуфинал за България от Мондиал 2006 в Япония, когато спечелихме бронз след победа над Сърбия и Черна гора. В събота възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу Чехия за място на големия финал. Другият полуфинал е Полша – Италия.