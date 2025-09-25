7 години без съпруг: черната дата на Наталия Гуркова

24 септември остава най-болезненият ден за Наталия Гуркова. Точно преди 7 години в Южна Африка бе убит нейният съпруг – сръбският бизнесмен Джордже Михайлевич, търгуващ с диаманти.

„Почивай в мир! 7 години“, написа Мис България 1998 под тяхна обща снимка. Михайлевич бе застрелян на светофар в Бедфордвю, близо до Йоханесбург, от двама мотористи, които откриха огън през страничното стъкло на колата му.

След трагедията Гуркова по-често се прибира в България за събития, ревюта и благотворителни каузи, но постоянният ѝ адрес остава в Йоханесбург. От брака си с Джордже тя има две деца – дъщеря Джорджия и син Кристиян.