Иван Юруков влезе в „Трейтърс“, за да събира пари за филм

Актьорът Иван Юруков за първи път участва в риалити формат – „Трейтърс: Игра на предатели“ по bTV. Досега звездата от Народния театър винаги е избягвал подобни продукции заради риска да навредят на имиджа му, но този път е направил изключение. Причината е финансовa – Юруков събира средства за новия си филм „Момичето с ябълките“.

Проектът е негово дело заедно с писателката и драматург Оля Стоянова. Филмът ще струва около 1,5 млн. лв., като от Националния филмов център актьорът е поискал малко над 1,1 млн. лв. Комисията обаче отказва финансиране, аргументирайки се, че лентата няма да има пазарен успех, въпреки че художествените качества не са оспорени.

Юруков не се отказва и търси алтернативни източници на финансиране. Смята се, че хонорарът му от „Трейтърс“ ще бъде вложен именно в „Момичето с ябълките“, макар че сумата е далеч под нужните средства. Подобен ход актьорът вече е правил – през 2018 г. взе участие в „Като две капки вода“, за да финансира дебютния си режисьорски проект „До последния каприз“.

Сега залогът е още по-голям – дали Юруков ще успее да събере пари за новия си филм, предстои да разберем.