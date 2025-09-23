Д-р Енджи Касабие с авторско предаване по Sky News Arabia

Диетоложката със световна слава д-р Енджи Касабие стартира собствено предаване в ефира на един от най-влиятелните телевизионни канали в Арабския свят – Sky News Arabia, съобщава „Телеграф“.

Касабие, популярна с програмите си за здравословно хранене и с успехите при звезди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм и Робърт де Ниро, както и редица индийски актьори, ще бъде автор и водещ на рубрика, посветена на здравето, храненето и балансирания начин на живот.