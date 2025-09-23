Ивет Стайкова разкара адвоката на Митьо Очите

Ивет Стайкова смени адвоката си по делото за убийството на баба си

Обвинената в убийството на актрисата Виолета Донева – нейната внучка Ивет Стайкова – е сменила защитата си, пише „Телеграф“. Тя се е отказала от услугите на топ адвокат Илиян Василев, известен с клиентите си от ъндърграунда като Димитър Желязков-Очите.

Стайкова вече е поверила делото си на бившия прокурор Петър Чалъмов, който в последно време нашумя като адвокат на учителя по физическо Христо Кирев, обвинен за връзка с 13-годишна ученичка.

Новият защитник е поискал преразглеждане на записи от охранителна камера на магазин, които според него не са били разгледани на първа инстанция. На кадрите от 5:13 сутринта се вижда човешка фигура и отблясък от светлина в горния ляв ъгъл – именно в този час прокуратурата твърди, че е извършено убийството.

Камерата е на около 100 метра от входа на блока на Донева. Адвокатът настоява да се установи дали обективът обхваща входа и дали се задейства от движение или светлина. В момента Ивет Стайкова обжалва присъдата си от 17 години затвор, наложена на първа инстанция.