Атанас Колев се извини на феновете си след концерта в София

Певецът Атанас Колев публикува видео в социалните мрежи, в което се обръща към феновете си в София. След снощното си участие в столицата изпълнителят призна, че самият той не е останал доволен от представянето си.

„Надявам се добре да сте си изкарали снощи. Имам усещането, че не бях много в кондиция, правех грешки, лапсуси и имах чувството, че ви е скучно. Не направих най-доброто си представяне, но се надявам да сте останали доволни от концерта“, каза Наско.

Бившият участник във „ВИП Брадър“ остава любимец на женската аудитория – по време на шоуто десетки почитателки го обсипаха със снимки и автографи. Сред тях бе и фенка, която бе изписала името му върху бюста си с маркер.