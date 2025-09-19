Свилен от „Остава“: Баща ми е изрод!

Фронтменът на „Остава“ Свилен Ноев ще бъде гост в интервюто на Мон Дьо тази неделя по Нова тв. Там музикантът разказва за най-трудните моменти в живота си – детството, отношенията с баща му и здравословни проблеми, които напълно са променили ежедневието му.

„Аз съм едно пънкарче от планината. Алтер егото ми е хумористично, иначе съм склонен към депресия“, споделя той. По думите му отношенията с баща му са били изключително тежки и белязали тийнейджърските му години.

„И на най-големия си враг не пожелавам баща като моя. Просто ми навреди, докато бях тийнейджър, и после изчезна. За мен това е най-лошият човек! Герчо – баща ми Георги! Изрод! Не дойде да види дори сина ми – внукът му.“

Певецът говори и за тежък период след 38-ата си година, когато се сблъсква първо със сериозен здравословен проблем, а малко след това му е поставена диагноза множествена склероза. „Мислех, че приключвам“, признава той и добавя, че лекарите го предупредили, че животът му ще се промени напълно.

„Дори съм имал мисли, че не искам да продължавам“, казва откровено Ноев, подчертавайки, че именно музиката и семейството му дават сили да се справя.