Смачкаха Гергана

Инфлуенсърката Гергана приключи участието си в „Игри на волята“ след тежка битка срещу атлетичната Теодора и изключително мотивираната Наталия. Силата на двете съпернички беше толкова надделяваща, че за Гергана не остана никакъв шанс.

Теодора и Наталия показаха непреклонност и заслужено продължават напред към следващите сблъсъци в шоуто.

Междувременно Изгнаниците от Блатото проведоха първия си елиминационен съвет. След единодушно решение Давид стана първият отлъчен воин от племето на Победителите.