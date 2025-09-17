Съпругът ми взе майчинство и аз се върнах на работа: Когато разбрах какво прави, докато ме нямаше, взех бебето и избягах, независимо от всичко

Майка „отвлече“ собственото си бебе, за да разобличи мързеливия си мъж – той я нарече „глупачка“, тя го изобличи пред всички, а лекар откри признаци на неглижиране

29-годишна жена от САЩ шокира интернет с признанието си – тя „отвлякла“ 4-месечната си дъщеря, за да провери дали мързеливият ѝ съпруг е способен да бъде баща. Историята взриви социалните мрежи и раздели потребителите – едни я нарекоха „героиня“, други – „жестока“.

Съпругът ѝ, 35-годишен безработен мъж, от 2021 г. насам живее на социални помощи. Той не готви, не чисти, а според думите на съпругата си е „изключително мързелив“. Въпреки нежеланието си, се съгласил да гледа бебето, докато тя се върне на работа. Първоначално изглеждало, че се справя – дъщерята ѝ била чиста и нахранена всеки път, когато тя се прибирала. Но съседка я информирала, че детето плаче с часове, докато баща му спи.

Това породило съмнения. Жената взела почивен ден, без да каже на съпруга си, и го заварила заспал със слушалки в ушите, напълно игнориращ плача на дъщеря си. Тогава тя взела бебето и го оставила у приятелка, за да го предпази.

Два часа по-късно му се обадила, за да каже, че се прибира по-рано. В паника, той ѝ признал, че „дъщеря им е изчезнала“ и бил на ръба да звънне в полицията. Когато тя му казала истината, той избухнал: нарекъл я „глупачка“, получил паническа атака и избягал при майка си.

Историята придоби скандални размери, след като тя сподели, че съпругът ѝ през двете седмици раздяла не я е потърсил нито веднъж за детето. Напротив – пред приятели признал, че се чувства „хванат в капан“, защото тя е родила.

Майката завела бебето на лекар – медикът открил признаци на неглижиране и я посъветвал да заведе дело за попечителство срещу бащата.

Психолозите също коментират случая. Д-р Сюзън Грийн обяснява, че подобни действия често са резултат от нерешени конфликти и опит за контрол. Д-р Джон Готман говори за „емоционално наводнение“, когато единият партньор е претоварен и реагира с крайни мерки. А д-р Сюзън Джонсън подчертава, че подобно поведение отразява дълбока нужда от връзка и внимание.

Интернет избухна. „Той няма право да се ядосва. И ако семейството му го подкрепя, те също са идиоти“, пише потребител. Други са още по-брутални: „Това е малтретиране на дете. Трябваше да го оставиш завинаги!“

„Безработен и дори не иска да се грижи за детето си? Звучи като добра възможност…“, коментира саркастично друг. „Трябва да го напуснеш, преди да загубиш детето“, отсича трети.

Историята повдига болезнен въпрос – кога една майка прекрачва границата, и кога просто защитава детето си от баща, който очевидно не е готов да бъде родител?