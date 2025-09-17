Смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк? Официално е повдигнат обвинителен акт за убийството на сътрудник на Тръмп

22-годишният Тайлър Робинсън от Юта е официално обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк – доверен съюзник на Доналд Тръмп и един от най-ярките десни гласове в САЩ. Прокурорите твърдят, че младежът е признал вината си в скрито съобщение до своя съквартирант. Би Би Си съобщава, че обвинението ще настоява за смъртна присъда, ако бъде признат за виновен.

Робинсън бе арестуван на 12 септември – само 33 часа след кървавата атака в Университета на Юта, при която Кърк бе застрелян на 10 септември по време на лекция от турнето „Америка си връща миналото“. Полицията стига до него благодарение на сигнал от собствения му баща и семеен приятел – местен свещеник. На мястото на стрелбата е открита пушка, а директорът на ФБР Каш Пател обяви, че ДНК от кърпа, увита около оръжието, съвпада с тази на Робинсън.

Мотивът остава неясен. Губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщи, че заподозреният „не сътрудничи“ на властите и още не е признал, че е дръпнал спусъка. В интервю за ABC News обаче той уточни: „Хора, близки до Робинсън, сътрудничат на разследването.“

Скоро след стрелбата медиите разкриха, че арестуваният е писал в Discord, където дори се шегувал, че е убиецът. „Единственото нещо, което можем да потвърдим, е, че тези разговори определено са се провели и хората, с които е говорил, не са му повярвали, че той е стрелецът. Всичко беше шега, докато не призна, че наистина е той“, каза Кокс.

Губернаторът допълни, че съквартирантът и партньорът на Робинсън съдействат на властите. „Партньорът му не е знаел за стрелбата и е невероятно отзивчив“, каза Кокс, потвърждавайки и че същият човек в момента се подлага на смяна на пола, за да стане жена. Засега не е ясно дали този факт има връзка с делото.

Робинсън е обвинен в утежнено убийство, незаконно използване на огнестрелно оръжие и възпрепятстване на правосъдието. Той остава в затвора на окръг Юта без право на гаранция. Кокс подчерта: „Разговаряме с различни хора, с всички, които са го познавали, и се опитваме да разберем какъв е бил истинският му мотив.“

Още преди обвиненията губернаторът заяви пред „Уолстрийт Джърнъл“, че Робинсън е „дълбоко индоктриниран с лява идеология“, а по-късно пред CNN поясни, че това е информация от близките на заподозрения.

Случаят разпали ожесточени дебати за социалните мрежи. „Социалните медии са рак. Америка трябва да премахне телефоните от класните стаи и да държи платформите по-отговорни“, каза Кокс. Според него убийството на Кърк е „директна атака срещу Америка“.

Вдовицата на Чарли Кърк – Ерика – проговори през сълзи на 13 септември: „Гласът на съпруга ми няма да заглъхне.“ Поменна служба ще се проведе на 21 септември на стадион „Стейт Фарм“ в Аризона с капацитет 60 000 души – родния щат на Кърк, където той живееше със съпругата си и двете им деца.

Кърк бе основател на Turning Point USA – организация, чиято мисия е да разпространява консервативни идеи сред студентите. Той бе пламенен защитник на правото на оръжие, противник на абортите, критикуваше правата на транс хората и разпространяваше неверни твърдения за COVID-19. Поддръжниците го наричаха „глас на обикновения американец“, докато либералите го обвиняваха в расизъм, хомофобия и ислямофобия.

Смъртта му предизвика политическа буря, а съдбата на 22-годишния Робинсън – заплашен от смъртно наказание – вече е в ръцете на американското правосъдие.