Ергенката Даниела Рупецова хвана чашата – купон с вино, верна дружка и песни на Слави до зори

Даниела Рупецова, която често твърди, че не обича нощни заведения и алкохол, изненада всички с бурна съботна вечер. Ергенката бе засечена с верната си приятелка Ферай на по чаша вино, а настроението бързо прерасна в купон.

Русокосата красавица не спря да пее любимите си хитове на Слави Трифонов. Най-голямата ѝ слабост се оказа парчето „Студио X“, което изпълни с цяло сърце.

Вечерта се превърна в музикално шоу – Даниела доказа, че когато става дума за Слави, тя не е просто фен, а истинска душа на компанията.